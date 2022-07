NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius SE vor den am 2. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte wahrscheinlich die Herausforderungen in der Infusionssparte Kabi verdeutlichen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Da auch die Kliniksparte Helios und die Dialysesparte FMC einem verstärkten Inflationsdruck ausgesetzt seien, könnte dies die Abhängigkeit von einem starken vierten Quartal erhöhen, um die Jahresziele zu erreichen./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 11:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2022 / 19:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de