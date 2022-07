Aldi Süd will in China Hunderte neue Geschäfte eröffnen. Die Verantwortlichen sehen China aufgrund der wachsenden finanziellen Möglichkeiten vieler Chines:innen als sehr attraktiven Markt an. Einfach wird die Umsetzung der Strategie jedoch nicht. Doch das ist nicht die erste China-Offensive des Unternehmens. Schon seit 2017 vertreibt der Discounter über Versandlösungen einzelne Produkte, die insbesondere über die schon damals in China weit verbreiteten Plattformen wie Tmall verkauft werden. Logistisch abgewickelt wurde das damals über Australien, wo das Unternehmen seit Jahren Filialen betreibt. Das Unternehmen macht keine ...

