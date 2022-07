Augsburg (ots) -Die BRIGHT Ventures GmbH, ein Betreiber von Serviced Apartments mit Sitz in Augsburg, eröffnete im Juni 19 neue Apartments in Rosenheim. Das teilte der Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann mit. Die Serviced Apartments befinden sich im Rosenheimer Aicherpark in der Oberaustraße.Geschäftsführer Hendrik Kuhlmann: "Die Eröffnung des neuen Standortes ist Teil unserer Expansionsstrategie. In Rosenheim sehen wir einen großen Bedarf in allen Zielgruppen. Wir freuen uns, der Stadt mit unseren neuen Apartments weitere Übernachtungsangebote zur Verfügung zu stellen."Die Serviced Apartments sind zwischen 35 und 120 Quadratmetern groß und erstrecken sich über eine Gesamtfläche von mehr als 1.000 Quadratmetern. Gäste können sie ab einer Nacht bis zu einer maximalen Dauer von sechs Monaten mieten. Dank des direkt neben dem Gebäude befindlichen Bahnhofs besteht zudem eine hervorragende Anbindung in Richtung München, Österreich und das weitere Alpenvorland. Ferner profitieren Gäste der verkehrsgünstig gelegenen Apartments von 20 überdachten Parkplätzen, die in Kürze mit E-Ladesäulen ausgestattet werden."Wir sind Botschafter des guten Gastgebens und möchten sowohl Geschäfts- als auch Privatreisenden sowie Touristen eine hochwertige Alternative zum klassischen Hotel bieten. In Rosenheim gibt es kaum vergleichbare Apartmentangebote auf einem derart hohen Bau- und Einrichtungsstandard", betont Hendrik Kuhlmann.Die neuen Apartments von BRIGHT sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine moderne Ausstattung. Demnach dürfen sich Gäste unter anderem auf hochwertige Küchen, Klimaanlagen in jedem Zimmer, Highspeed Wi-Fi und weitere Annehmlichkeiten freuen."Die nun beendete Testphase mit ersten Gästen zeigte eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. Wir bekommen tolles Feedback über die hochwertige Ausstattung und den gesamten Zustand des Neubaus", verrät Hendrik Kuhlmann.BRIGHT geht mit seinen neuen Apartments nun in den Regelbetrieb über. Der Apartmentbetrieb sucht hierfür vor Ort nach tatkräftiger Unterstützung und stellt zum nächstmöglichen Zeitpunkt Servicepersonal ein. Weitere Informationen unter: https://career.stay-bright.deHendrik Kuhlmann: "Mit BRIGHT befinden wir uns aktuell in einer starken Wachstumsphase. Wir sind mittlerweile mit mehr als 50 Einheiten in Augsburg, Ingolstadt, Lippstadt und jetzt auch in Rosenheim vertreten. In Kürze folgen außerdem weitere Standorte in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern. Unser Gästefeedback zeigt: Wir sind dabei auf dem absolut richtigen Weg!"Über Hendrik Kuhlmann:Hendrik Kuhlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Er hilft über seinen eigenen Apartmentbetrieb hinaus mit BNB Pro Hosting Interessierten, sich im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weitere Informationen unter: https://stay-bright.com/deKontakt:BRIGHT Operations GmbHHendrik Kuhlmannhttps://stay-bright.com/de/info@stay-bright.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162682/5281095