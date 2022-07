- Die erste Bestellung von neuenergy wurde nach Deutschland versandt und ist dort eingetroffen

Vancouver, British Columbia, den 25. Juli 2022 - NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NU, OTC PINK: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutika-Branche entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass sein europäischer Vertriebspartner, die TH International Consulting GmbH ("THIC"), das Unternehmen darüber informiert hat, dass neuenergy ab heute in ganz Europa über www.getneuenergy.de online erhältlich sein wird.

Der Fokus liegt zunächst vor allem auf dem deutschen Markt. Die Markteinführung in anderen europäischen Ländern wird zu gegebener Zeit erfolgen. neuenergy wird auch im Rahmen eines Abonnementmodells angeboten, um den Verbrauchern die Nutzung zu erleichtern.

neuenergy ist ein sublingualer Energy-Tab, der die Konzentration und die geistige Klarheit steigert - ohne Zucker, Kalorien und den anschließenden Absturz, der typischerweise mit herkömmlichen Energy-Produkten einhergeht. neuenergy enthält eine einzigartige, patentierte Kombination aus Blaubeeren (Pterostilbene) und natürlichem Koffein.

Es wird erwartet, dass der europäische Sporternährungsmarkt bis 2026 ein Volumen von 15,12 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Sporternährungsmarkt in Europa hat in den vergangenen Jahren gesunde Wachstumsraten verzeichnet und es wird erwartet, dass sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt.*

Yusuf Taze, Geschäftsführer von THIC, sagte: "Wir freuen uns sehr, neuenergy endlich in Europa einzuführen. Zunächst ist es von größter Bedeutung, die Marke bei den Verbrauchern bekannt zu machen und sie auf die fantastischen Vorteile von neuenergy hinzuweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir ein starkes und erfahrenes Vertriebsteam zusammengestellt."

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, sagte: "Unser europäischer Vertriebspartner THIC wird zusammen mit seinem Partner Yumilu GmbH umfangreiche Werbeaktivitäten in den sozialen Medien starten, um unsere Marke in den identifizierten Zielgruppen aufzubauen. Das Team von Yumilu ist sehr erfahren im Management und dem Aufbau starker Marken in der Lebensmittelindustrie auf dem deutschen Markt."

Das Unternehmen freut sich auch, die Abstimmungsergebnisse seiner Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") bekannt zu geben, die am 7. Juli 2022 in Vancouver, British Columbia, stattfand. Alle den Aktionären vorgelegten Beschlüsse wurden angenommen (siehe SEDAR-Einreichung des Informationsrundschreibens des Unternehmens vom 2. Juni 2022).

Infolgedessen wurde Davidson & Company, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens erneut bestellt, die Anzahl der Direktoren wurde auf vier festgelegt und die folgenden Kandidaten wurden als Direktoren gewählt: Glen Rehman, Jeff Durno, Dana Montenegro und Anthony Hugens.

Darüber hinaus wurde der neue Aktienvergütungsplan des Unternehmens genehmigt. Der Plan muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Die folgenden leitenden Angestellten wurden nach der Versammlung wiederbestellt: Glen Rehman als President & CEO und Rob Chisholm als CFO und Corporate Secretary.

*Quelle: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/europe-sports-nutrition-market

Über NeutriSci International Inc.

NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci baut nachhaltige Verkaufsmodelle mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten für seine Produkte auf und bietet Co-Branding- sowie Private Label-Möglichkeiten sowie Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Nähere Informationen finden Sie unter www.neutrisci.com.

Für das Board of Directors von

NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.

Glen Rehman

CEO

Tel: +1 (403) 264-6320

mailto:investors@neutrisci.com

