Die wirtschaftliche Perspektive für Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten aufgrund der hohen Energiepreisinflation und der wachsenden Risiken bei der Gasversorgung verschlechtert. Der starke Preisanstieg auf den globalen Energiemärkten hat die Kaufkraft der Haushalte in Deutschland geschwächt und belastet die Geschäftskosten und Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern. Zudem stellt die Ungewissheit im Hinblick auf den künftigen Umfang der russischen Gaslieferungen die Versorgungssicherheit insbesondere in der kommenden Heizperiode infrage. Dieser Kommentar beleuchtet die jüngsten Entwicklungen auf dem Gasmarkt und zeigt die Abwärtsrisiken für die deutschen Staatsfinanzen unter dem Vorzeichen einer möglichen Gasknappheit auf. Zwar wird in unserer Basisbetrachtung eine potenzielle Gasknappheit im kommenden Winter nicht einbezogen, ein solches Szenario könnte jedoch zu Unterbrechungen der Industrieproduktion und damit zu einem erhöhten Bedarf an staatlichen Finanzhilfen für Unternehmen führen dies gilt insbesondere für die energieintensive Fertigungsindustrie. Ferner geht der Kommentar darauf ein, warum der jüngste Anstieg der weltweiten Gaspreise wahrscheinlich zusätzliche staatliche Unterstützungen notwendig machen wird, entweder für Haushalte oder inländische Versorgungsunternehmen. Die Gasrechnungen privater Haushalte werden in den nächsten Monaten deutlich ansteigen, da der starke Anstieg der Großhandelsimportpreise für Gas bisher nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben wird.

Einige Highlights

Eine anhaltende Unterbrechung der russischen Gaslieferungen würde das Risiko einer Gasknappheit im kommenden Winter erhöhen.

Die energieintensive Fertigungsindustrie würde am meisten unter einer möglichen Einschränkung der Gasversorgung leiden.

Der anstehende starke Anstieg der Heizkosten für Haushalte wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche staatliche Unterstützungsmaßnahmen erforderlich machen.

Deutschland besitzt einen ausreichenden finanzpolitischen Spielraum, um eine vorübergehende Zunahme der Belastung seiner öffentlichen Haushalte aufzufangen.

"Eine mögliche Gasknappheit im kommenden Winter würde das Risiko kostspieliger staatlicher Rettungsaktionen für Unternehmen in energieintensiven Branchen erhöhen, da die Gasversorgung der Haushalte gegenüber der Industrie dann Vorrang hat", so Yesenn El-Radhi, Vice President der Sovereign Group bei DBRS Morningstar. "Diese substanziellen Abwärtsrisiken für die öffentlichen Finanzen werden jedoch dadurch gemildert, dass Deutschland über einen großen finanzpolitischen Handlungsspielraum verfügt, um einen vorübergehenden Anstieg der Haushaltsausgaben zu absorbieren."

Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie hier: https://www.dbrsmorningstar.com/research/400314/germany-fiscal-risks-of-tight-gas-supplies

