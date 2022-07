Wien (www.fondscheck.de) - Tobias Schäfer hat bei der Hamburger Privatbank Berenberg die Leitung des Teams Fondsstrategien und Managerselektion übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen des Branchendienstes "Citywire" habe ein Firmensprecher bestätigt. Diese Rolle habe er "in den letzten Jahren und insbesondere seit der Verstärkung des Teams durch Luca Kroschke im letzten Jahr bereits voll ausgefüllt", so das Unternehmen. Nun trage Schäfer auch den entsprechenden Titel. Er berichte weiter an Ansgar Nolte, den Co-Leiter Portfoliomanagement Multi-Asset. ...

