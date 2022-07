Gute Nachrichten für Energieriesen wie BP oder Equinor: Die Ölpreise haben am Montag anfängliche Verluste bis zum Mittag mehr als wettmachen können und in die Gewinnzone gedreht. Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 104,66 US-Dollar. Das waren 1,46 Dollar mehr als am Freitag. WTI stieg um 1,13 Dollar auf 95,83 Dollar.Belastet wurden die Erdölpreise zunächst von der trüberen Finanzmarktstimmung, die sich allerdings im Verlauf des Vormittags besserte. Davon profitierten auch die Ölpreise. ...

