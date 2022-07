Das Reisen an europäischen Flughäfen ist wegen des Personalmangels aktuell von zahlreichen Verzögerungen und Ausfällen geprägt. Zur Wochenmitte könnte sich die Lage nochmals verschärfen, da die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem Warnstreik am Mittwoch aufgerufen hat. Die Aktie belastet das allerdings wenig.Gestreikt werden soll an allen Standorten der Lufthansa von Mittwochfrüh bis Donnerstagmorgen. Aufgerufen hat Verdi die rund 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Dazu ...

