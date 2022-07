Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag hat sich die Wall Street noch mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Heute deuten sich vorbörslich Gewinne an. Im Fokus steht vor allem die Bilanzsaison. Alle Tech-Schwergewichte legen in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor. Bei den Einzelthemen geht es heute um Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, Alphabet, Microsoft, JD.com und Siga Technologies. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf