DJ Arbeitgeberverband: Streik bei Lufthansa ist "unverantwortlich"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Arbeitgeberverband hat den geplanten Warnstreik beim Lufthansa-Bodenpersonal als "unverantwortlich" kritisiert. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat an das Verantwortungsgefühl der Tarifparteien appelliert.

Der Hauptgeschäftsführer Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, rief die Gewerkschaft Verdi auf, von dem geplanten Streik beim Bodenpersonal der Lufthansa Abstand zu nehmen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

"Die Lufthansa und vor allem deren Passagiere mit Lohnforderungen mitten im Sommer zu belasten, ist absolut unverhältnismäßig. Hier wird der nachvollziehbare Urlaubswunsch der Menschen schamlos ausgenutzt, um einen Vorteil zu erlangen", so Kampeter. Im ersten Jahr, in dem Reisen wieder möglich sei, stünden die Flughäfen mit Engpässen vor großen Herausforderungen. "In dieser Phase ist es unverständlich und unverantwortlich, einen ganzen Tag zu einem Warnstreik aufzurufen".

Finanzminister Lindner betonte die Tarifautonomie in der Frage und appellierte gleichzeitig an das Verantwortungsgefühl der Tarifparteien. "Ich hoffe und bin mir sicher, dass sich alle Beteiligten ihrer besonderen Verantwortung auch für die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen bewusst sind", sagte Lindner.

Verdi hat die von der Lufthansa angebotenen Gehaltserhöhungen als unzureichend bezeichnet und für das Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreiks an allen deutschen Standarten aufgerufen. Der Streik beginnt am Mittwoch ab 3:45 Uhr und endet Donnerstag um 6 Uhr. Lufthansa hat den geplanten Warnstreik als unzumutbar bezeichnet.

July 25, 2022 09:19 ET (13:19 GMT)

