Königstein im Taunus (ots) -Elif Tunc, Head of Human Resources bei karriere tutor GmbH, veröffentlicht am 18. August ihr neues Buch mit dem Titel "Karrieremodelle in Unternehmen". Die Expertin für Personalbeschaffung und -entwicklung erklärt darin, wie Unternehmen zielführende Konzepte für Personalentwicklung entwerfen, sie mit ihrer Philosophie in Einklang bringen und sie nachhaltig fördern. Elif Tuncs Buch ist erhältlich unter: https://shop.schaeffer-poeschel.de/prod/karrieremodelle-in-unternehmenElif Tunc: "In all den Jahren ist mir kein Karrieremodell begegnet, das alle Mitarbeiter und Führungskräfte eines Unternehmens aktiv gelebt und vollends verstanden haben. Ich wollte hierbei Abhilfe schaffen und entwickelte schließlich ein eigenes Konzept, das mit Jobtiteln, Rollenbeschreibungen, Kompetenzen, Mitarbeitergesprächen und einem individuellen Trainingskatalog verbunden ist."Die hohe Fluktuation vieler Unternehmen hat ihre Ursache oft in mangelnden Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie Elif Tunc erklärt. Dieses Problem lässt sich nur dann beheben, wenn alle Bereiche der Personalentwicklung eng miteinander verknüpft sind. Elif Tunc thematisiert diesen Aspekt in ihrem neuen Buch und richtet sich damit an jeden, der sich mit den Themen Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung auseinandersetzt.Sie gibt den Lesern einen detaillierten Leitfaden an die Hand, mit dem sie passgenaue Karrieremodelle für ihr Unternehmen entwickeln können. Dabei beschränkt Elif Tunc sich jedoch nicht nur auf die theoretischen Grundlagen: Grafiken und Checklisten sowie anschauliche Praxisbeispiele erleichtern die praktische Umsetzung aller Inhalte des Fachbuches."Ich möchte der hohen Fluktuation und dem Mangel an Weiterentwicklungsmöglichkeiten aktiv den Kampf ansagen. Demnächst wird es bei karriere tutor® auch eine Weiterbildung zu modernen Karrieremodellen in Unternehmen geben. Wir fokussieren uns also auch in Zukunft darauf, die Mitarbeiterbindung von Unternehmen dauerhaft zu steigern und ihrem Personal reizvolle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten", betont Elif Tunc.Über Elif Tunc:Elif Tunc ist Head of Human Resources bei der karriere tutor GmbH. Sie ist seit über 15 Jahren im Bereich Recruiting von Fach- und Führungskräften tätig und auf Personalbeschaffung und -entwicklung spezialisiert. Die karriere tutor GmbH bietet ortsunabhängige Weiterbildungen an, die zum größten Teil staatlich gefördert sind und den Teilnehmer daher nichts kosten. So können sich Menschen in den verschiedensten Unternehmensbereichen weiterbilden und ihre Karriere voranbringen, ohne mit hohen Kosten rechnen zu müssen. Darüber hinaus legt karriere tutor® großen Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Dafür werden die UN-Nachhaltigkeitsziele für sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung verfolgt und in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsinvestor Trill Impact aktuelle Herausforderungen angegangen, um eine bessere Zukunft zu garantieren. Weitere Informationen unter: https://www.karrieretutor.de/