Der Bergbaukonzern BHP überdenkt möglicherweise seine Investitionspläne in Chile - weil die dortige Regierung umfangreiche Steuererhöhungen plant. Die Rahmenbedingungen in dem wichtigen Abbauland verschlechtern sich zusehends - die Umfragewerte des neuen Präsidenten Boric allerdings auch. Wie die Zeitung "El Mercurio" vor einigen Tagen berichtete, könnte BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4) bereits geplante Investitionen in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...