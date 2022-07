Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US58039P1075 McEwen Mining Inc. 25.07.2022 US58039P3055 McEwen Mining Inc. 26.07.2022 Tausch 10:1

SE0018040735 Artificial Solutions International AB 25.07.2022 SE0018397184 Artificial Solutions International AB 26.07.2022 Tausch 1:1

