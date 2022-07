Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) mit rund 1.800 Neuvermietungen einen neuen Rekordwert erreicht. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei es dem Unternehmen gelungen, im Berichtszeitraum bei rund 5.000 Einheiten eine Mietanpassung zu erzielen. Der Leerstand im Gesamtportfolio seit Jahresbeginn habe um rund 0,3 Prozent reduziert werden können. Hinsichtlich der Sanierungen von Bestandsobjekten sei Peach laut SRC im ersten Halbjahr gut vorangekommen. Insgesamt habe das Unternehmen rund 1.400 Einheiten saniert. Unter anderem durch diese Investition solle sich der Portfoliowert nach Unternehmensangaben zum Halbjahr durch Neubewertungen um rund 3 Prozent erhöhen. Dadurch bewege sich nach Schätzung der Analysten der NTA je Aktie zum Halbjahr in Richtung der 70,00 CHF-Marke. Die operative Entwicklung des ersten Halbjahres bestätige zudem den guten Wachstumskurs der Gesellschaft. Demnach schätze das Analystenteam, dass sich dies im Zahlenwerk zum Halbjahr niederschlage. Wegen der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen für den Gesamtmarkt sehen die Analysten ein erhöhtes Risiko und reduzieren das Kursziel auf 64,00 CHF (zuvor: 73,00 CHF), bekräftigen jedoch das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.07.2022, 16:45 Uhr)



