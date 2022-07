Tagesausblick für 26.07.: DAX- Käufer halten sich vor Fed-Sitzung zurück!

Richard Pfadenhauer,

Zum Auftakt in die neue Handelswoche zeigten die europäischen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der CAC40 schloss leicht im Plus. DAX und EuroStoxx50 verbuchten leichte Verluste - blieben allerdings in der Range der zurückliegenden zweiten Wochenhälfte. Viele Investoren hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank mit neuen Engagements zurück. Der ifo-Index fiel zudem erwartungsgemäß schwach aus und lieferte somit ebenfalls keine Gründe zum Einstieg.

Der nun schon seit Wochen andauernde Wettstreit zwischen Inflationssorgen und Zinsanhebungen einerseits und Rezessionsängsten andererseits prägt auch den Anleihemarkt. In den zurückliegenden Tagen dominierten die Rezessionsängste und diese drückten die Renditen langfristiger Anleihen deutlich nach unten. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen verharrte heute knapp oberhalb der 1 Prozent-Marke. Bei den Edelmetallen zeigte sich heute ein uneinheitliches Bild. Während der Goldpreis sein Niveau von Freitag halten konnte, fiel der Silberpreis unter die Marke von 18,50 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb es hingegen ruhig. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil steckt weiterhin im Seitwärtstrend zwischen 98 und 107 US-Dollar fest.

Der Ferienflieger Condor bestellte bei Airbus insgesamt 41 Flugzeuge der A320-Familie. Nach dem Steigflug in der ersten Monatshälfte hält der Flugzeugbauer seine Flughöhe knapp unterhalb der 200-Tage-Linie. BayWa hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. HelloFresh konnte sich nach dem Sell-off der vergangenen Woche bei rund EUR 27 stabilisieren. Nach der Gewinnwarnung von letzter Woche drückten heute schwache Analystenkommentare die Aktie von Norma Group weiter nach unten. SAP plant jährliche Preiserhöhungen für festgelegte Cloud-Dienste. Die Nachricht kam weder bei den Kunden noch bei den Marktteilnehmern gut an. Schaeffler will den Antriebshersteller Ewellix übernehmen und damit den Industriebereich ausbauen. Das im SDAX notierte Papier reagierte kaum auf die Nachricht. VW-Chef Herbert Diess verläßt den Konzern. Die Aktie reagierte heute mit einem leichten Abschlag.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten heute Immobilienindizes wie der HVB Euro Top 50 Index und der FTSE EPRA Nareit Eurozone Index.

Aus Europa werden morgen unter anderem Deutsche Börse, Easyjet, Lindt & Sprüngli, LVMH, Michelin und UBS die Geschäftsbücher öffnen. Aus den USA melden unter anderem Alphabet, Coca Cola, General Electric, General Motors, McDonalds, Microsoft, Texas Instruments und Visa Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Verbrauchervertrauen USA, Juli

Eigenheimabsatz USA, Juni

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.380/13.570/13.770/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.740/12.870/13.010 Punkte

Nach einer schwachen Eröffnung pendelte der DAX im Tagesverlauf zwischen 13.150 und 13.300 Punkte. Damit bleibt das technische Bild unverändert. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 13.380 und 13.570 Punkten eine breite Widerstandszone. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 12.870 und 13.010 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.06.2021 - 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.07.2014- 25.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

