Der wegen eines nicht zurückgezahlten Kredits des Krypto-Hedgefonds 3AC in die Pleite geschlitterte Krypto-Kreditgeber Voyager hat ein Übernahmeangebot des FTX-CEO Sam Bankman-Fried ausgeschlagen. Es sei ein "schlechtes Angebot", so Voyager. Die Pleite des Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) hat für ein Beben auf dem Kryptomarkt gesorgt und weitere Firmen wie den Krypto-Kreditgeber Voyager Digital mit in den Abgrund gerissen. Weil 3AC einen 650 Millionen US-Dollar schweren Voyager-Kredit nicht bedienen konnte, musste auch Voyager Insolvenz ...

