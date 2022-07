Noch existiert der Immobilienmarkt in der virtuellen Realität erst in seinen Anfängen. Trotzdem sagt ihm ein Marktforschungsunternehmen bis 2026 eine blühende Zukunft voraus. Es soll der Nachfolger des mobilen Internets werden, eine virtuelle Realität, in der Menschen in Form von Avataren wohnen, arbeiten, einkaufen, spielen und soziale Kontakte pflegen: das Metaverse. Nach seinen holprigen Anfängen im Jahr 2003, als Nutzer:innen noch ganz ohne VR-Brillen durch eine grafisch eher unansprechende Welt geflogen sind und echtes Geld für virtuelle Turnschuhe aus ...

