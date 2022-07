Heute gabenGorillas und NielsenIQ eine Kooperationsvereinbarung bekannt, um die Agilität einer schnellen Auslieferung mit der Leistungsfähigkeit von Big Data zu verbinden. Unsere Kooperationsvereinbarung wird den Herstellern detailliertere Einblicke ermöglichen, um ihre Unternehmen in die Lage zu versetzen, mit der erforderlichen Geschwindigkeit und Granularität florieren und das Geschäft vorantreiben zu können.

Mithilfe dieses Bündnisses wird NielsenIQ der bevorzugte Daten- und Analyse-Anbierter von Gorillas in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und den Vereinigen Staaten werden und Gorillas eine Kombination branchenführender Analytik, darunter verbrauchernahe Paneldaten und kundenspezifische Einzelhandelsanalysen, bieten. Das kombinierte Verbraucherpanel und die Analytik von NielsenIQ, der einzige integrierte Datenbestand im Rahmen dieser der Branche zur Verfügung stehenden Kapazität, bieten eine tiefergehende Sichtweise der Käuferpaneldaten. Mithilfe des Zugangs zu einer detaillierten Auslesung der Umsätze von Gorillas werden die Vergleichsparameter von NielsenIQ aufgrund der detaillierten Leistung verbessert, welche die Kunden direkt vom Quick-Commerce-Trend-Marktführer in Europa erreicht.

"Wir sind äußerst erfreut, dass sich Gorillas zugunsten von NielsenIQ entschieden hat, um sie mit den umfassendsten verfügbaren Verbraucherdaten auszustatten", so David Johnson, President, Global Retail bei NielsenIQ. "Dabei ist es äußerst aufregend, in Zusammenarbeit mit Gorillas arbeiten zu können, einem Unternehmen, mit dem wir äußerst eng als einem Marktführer in der Lebensmittelbestell- und Lieferindustrie verbunden sind. Innovationen im Lebensmittel-E-Commerce und Lieferungen "auf den letzten Kilometern" verändern sich blitzschnell und unsere Datenzusammenarbeit wird bessere Entscheidungen bei Gorillas und gemeinsam mit den Herstellern ermöglichen etwas, worüber die Branche sehr erfreut ist."

Die Entwickungen der E-Commerce-Landschaft und des Verbraucherverhaltens sind integrale Bestandteile der schnelllebigen Realität der FMCG-Branche (Fast Moving Consumer Goods). Reibungslose Online-Einkäufe und schnelle Offline-Lieferungen machen den täglichen Einkauf zu einer wirklichen Omni-Erfahrung. Während sich das E-Commerce-Spielfeld auf bestem Weg zu größerer Diversität befindet, benötigen die Online-Akteure eine präzise Auslesung und einen exakten Vergleichsindex des digitalen FMCG-Marketings dies ist auch der Grund, weshalb NielsenIQ zusätzliche Granularität und verbesserte Einblicke in den Quick-Commerce-Handel hinzufügen wird.

Über NielsenIQ

NielsenIQ, ein globales Informationsdienstleistungsunternehmen, ist führend im Bereich Verbraucher- und Einzelhandelsmessung und bietet ein vernetztes, umfassendes und umsetzbares Verständnis des sich entwickelnden globalen Omni-Channel-Verbrauchers. NielsenIQ ist der maßgebliche Vertrauensfaktor für die von uns bedienten Branchen und definiert als Vorreiter das nächste Jahrhundert der Verbraucher- und Einzelhandelsmessung. Unsere Daten, vernetzten Einblicke und prognostischen Analysen optimieren die Leistung von Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen, bringen sie näher an die Menschen heran, die sie versorgen, und tragen zu ihrem Wachstum bei.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in über 90 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NielsenIQ.com.

