The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2022

.

ISIN Name

LU0106817157 SISF EMERG.EUROPE A ACC

LU0106819104 SISF EMERG.EUROPE B ACC

LU0106820458 SISF EMERG.EUROPE ADISAV

LU0106824443 SISF EMERG.EUROPE CDISAV

SE0018040735 ARTIFICIAL SOLU.INT. CL.B

US58039P1075 MCEWEN MINING INC.

US71531R1095 PERSH.SQUARE TONT.HLD. A

US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1

