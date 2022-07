ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analystin Amy Wong untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die Marktchancen von klimaneutralem Flüssiggas. Der Markt sei zwar erst im Entstehen begriffen und die Marktanteile dürften sich noch verschieben, aber dies sei die Art von Produkt, bei der der Ölkonzern seine generelle Marktführerschaft angemessen behaupten könne. Denn Shell verfüge über Kernkompetenzen auf dem Gebiet der Förderung von Rohstoffen, beim Betrieb von Großprojekten und beim weltweiten Vertrieb./la/he



ISIN: GB00BP6MXD84

