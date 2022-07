Jeddah, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Seine königliche Majestät Mohammed bin Salman, Kronprinz und Vorsitzender des NEOM-Vorstands, kündigte heute die Entwürfe von THE LINE an, eine zivilisatorische Revolution, welche Menschen an die erste Stelle setzt, indem ein beispielloses urbanes Wohnerlebnis geboten wird, währenddessen die umgebende Natur bewahrt wird. Im Januar letzten Jahres, hat seine königliche Majestät die Idee zum ersten Mal vorgestellt, von einer Stadt, welche urbane Entwicklung neu definiert und aufzeigt, wie Städte der Zukunft aussehen sollten.Die Entwürfe von THE LINE verkörpern, wie urbane Gemeinschaften in der Zukunft in einer Umgebung ohne Straßen, Autos und Emissionen leben werden. Sie wird mit 100% erneuerbarer Energie betrieben werden und die Gesundheit der Menschen über die Infrastruktur stellen, anders als in normalen Städten. Sie stellt die Natur über Entwicklung und wird dazu beitragen, 95% von NEOMs Land zu erhalten.Die Ankündigung enthüllt die wichtigsten Merkmale von THE LINE, welche nur 200 Meter breit und 170 Kilometer lang ist und sich 500 Meter über dem Meeresspiegel befindet. THE LINE wird 9 Millionen Einwohner beherbergen und sich auf 34 Quadratkilometer ausbreiten, mit anderen Städten lässt sich dies kaum vergleichen. Dies wird den Fußabdruck der Infrastruktur reduzieren und ganz neue Lösungen in Bezug auf effiziente Stadt-Funktionen erschaffen. Ihr jährlich gleichbleibendes Klima wird dafür sorgen, dass die Einwohner jederzeit die umliegende Natur genießen können. Einwohner werden außerdem alle Einrichtungen von THE LINE innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichen können. Zusätzlich zu einer Hochgeschwindigkeitsbahn mit einer maximalen Reisezeit von 20 Minuten.HRH Kronprinz Mohammed bin Salman verkündete: "Bei der Einführung von THE LINE im letzten Jahr, verpflichteten wir uns einer zivilisatorischen Revolution, welche Menschen an die erste Stelle setzt, mithilfe von grundlegenden Änderungen in urbanem Planen. Die heute veröffentlichten Entwürfe der vertikalen Struktur der Stadt, werden die normalen, horizontalen Städte herausfordern und ein Vorbild für die Erhaltung der Natur und bessere Lebensqualität werden. THE LINE wird sich den Herausforderungen des urbanen Lebens stellen und neue Wege zu leben aufzeigen."HRH fügte folgendes hinzu: "Wir können die Probleme in Bezug auf Lebensqualität und Umwelt, welche die Städte unserer Welt bewältigen müssen, nicht ignorieren. NEOM ist ein Vorreiter für das Entwickeln von neuen und einfallsreichen Lösungen, um diese Probleme anzugehen. NEOM arbeitet mit einem Team der besten Architekten, Ingenieuren und Konstrukteuren zusammen, um den Traum, vertikal zu bauen, in Erfüllung gehen zu lassen."HRH sagte weiterhin: "NEOM wird ein Ort für alle Menschen der Welt werden, um ihre Spuren zu hinterlassen, auf kreative und innovative Weise. NEOM bleibt eines der wichtigsten Projekte der Saudi Vision 2030 und unser Engagement für die Entwicklung von THE LINE im Namen der Nation ist weiterhin entschlossen."THE LINE bietet einen neuen Ansatz in Bezug auf urbanes Design: Die Idee, die verschiedenen Bereiche einer Stadt vertikal zu schichten, während Menschen die Möglichkeit geboten wird, zwischen 3 Teilen nahtlos zu wechseln, um auf diese Bereiche zuzugreifen, wird Zero Gravity Urbanism genannt. Anders als bei normalen großen Gebäuden, werden bei diesem Konzept öffentliche Parks, Schulen, Häuser und Arbeitsplätze geschichtet, sodass man alle wichtigen Einrichtungen innerhalb von 5 Minuten erreichen kann.THE LINE wird über eine äußere Spiegelfassade verfügen, welche dafür sorgt, dass sie eins mit der Natur wird, während das Innere entwickelt wird, um besondere Erlebnisse und magische Momente zu erschaffen. Sie wird von einem Team aus weltberühmten Architekten und Ingenieuren erschaffen, angeleitet von NEOM, um dieses revolutionäre Konzept für die Stadt der Zukunft zu entwickeln.Um den Alltag in etwas vollkommen Neues zu verwandeln, wird die Stadt vollständig digitalisiert und die Errichtung weitgehend industrialisiert, indem Bautechnologien und Herstellungsprozesse erheblich vorangetrieben werden. Die Ankündigung der Entwürfe von THE LINE ist eine Weiterführung von NEOMs Fortschritt in der Entwicklung seiner wichtigsten Projekte, wie OXAGON, seine neu gestaltete Fertigungs- und Innovationsstadt; und TROJENA, sein globales Bergtourismus-Reiseziel, welches das erste Outdoor-Skifahren am Arabischen Golf anbieten wird; sowie die Gründung von zwei Tochterunternehmen von NEOM: ENOWA, sein Energie-, Wasser- und Wasserstoffunternehmen; und die NEOM Tech & Digital Company.Über NEOMNEOM beschleunigt den Fortschritt der Menschheit und zeigt an, wie eine neue Zukunft aussehen könnte. Es ist eine Region im Nordwesten von Saudi-Arabien am Roten Meer, die von Grund auf als lebendiges Labor aufgebaut wird - ein Ort, an dem Unternehmertum diese neue Zukunft möglich machen wird. Es wird ein Reiseziel, sowie ein Zuhause für Menschen werden, welche große Träume haben und Teil davon seien möchten, ein neues Modell für besondere Lebensqualität zu schaffen, florierende Unternehmen aufzubauen und den Umweltschutz voranzubringen.NEOM wird kognitive Städte, Häfen und Gewerbegebiete, Forschungszentren, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie Touristenziele enthalten. Als Zentrum für Innovation werden Unternehmer, Wirtschaftsführer und Firmen anreisen, um Technologien auf neue Weise zu erforschen und zu vermarkten. 