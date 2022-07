Sosehr Herbert Diess bei Volkswagen in den vergangenen Monaten in der Kritik stand, so plötzlich kam am 22. Juli 2022 die Nachricht: Ab Ende August steht der Manager nicht mehr an der VW-Spitze. Auch die VW-Aktie musste sich angesichts dieser News erstmals schütteln. Schließlich galt der Noch-CEO als beliebt bei den Anlegern. Denn Diess war es, der die VW-Aktie vom Dieselskandal und anderen Altlasten befreite und den Volkswagen-Konzern stattdessen auf die Zukunft ausrichtete. Während Elektroauto-Batterien ...

