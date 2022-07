Die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) hat alles, was man braucht. Oder zumindest eine ganze Menge davon. Alleine die Dividendenrendite ist schließlich etwas, das Foolishen Investoren womöglich etwas aufstößt. Mit lediglich 2,2 % ist der Wert vergleichsweise gering, was auf eine nicht ganz günstige Bewertung schließen lässt. Aber in der Quintessenz ist trotzdem eine Menge Qualität vorhanden. Blicken wir daher heute auf Hormel Foods. Sowie auf die Vorzüge, die diese defensive Dividendenaktie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...