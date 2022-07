Die UBS blieb unter den Erwartungen. Der Reingewinn verfehlte die Erwartungen der Analysten klar. Walmart schockierte die Wall Street nachbörslich. Die Einzelhandelskette reduzierte die Gewinnerwartungen deutlich. Wacker Neuson verzeichnet einen Gewinnrückgang. Mangelnde Preissetzungskraft höhlt die Profitabilität aus.Der Aktienhandel in Asien präsentiert sich am Dienstagmorgen überwiegend freundlich. Vor allem die chinesischen Benchmarks erholen sich wieder und steigen einheitlich ins Plus. Der Nikkei 225 Index und der Taiwan Weighted Index geben ...

