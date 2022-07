The following instruments on XETRA do have their first trading 26.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.07.2022Aktien1 SE0017833171 Acuvi AB2 CA02080K1049 Alphabet Inc. CDR3 CA04271V1058 Arras Minerals Corp.4 US0431681032 Art's-Way Manufacturing Co. Inc.5 US08986R4083 Biglari Holdings Inc.6 FR001400AJZ7 Broadpeak S.A.7 AU0000012056 Civmec Ltd.8 KYG3168A1022 Crypto 1 Acquisition Corp.9 US4181001037 HashiCorp Inc.10 US45333L1061 Incannex Healthcare Ltd. ADR11 US46520M2044 Issuer Direct Corp.12 US46655Q1031 JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. ADR13 US48553T1060 Kanzhun Ltd.14 SGXE65760014 Olam Group Ltd.15 ES0105544003 OPDenergy Holding S.A.16 DK0061553674 Re-Match Holding A/S17 US3665052045 Garrett Motion Inc.18 SE0018397184 Artificial Solutions International AB19 US58039P3055 McEwen Mining Inc.Anleihen1 US126408HV80 CSX Corp.2 USY4899GFA68 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.3 XS1978680400 Seazen Group Ltd.4 US126408HU08 CSX Corp.