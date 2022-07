Philips senkt sein Umsatzziel wegen Lieferkettenproblemen

Werbung



Philips kämpfte im zweiten Quartal mit Lieferkettenproblemen und dem Lockdown in China - doch es ist wieder Wachstum in Sicht. Außerdem: Unser technischer Analyst erstellt für Sie in unserem Daily Trading mehrere Chartanalysen zu aktuellen Titeln.



Anhaltende Probleme mit den Lieferketten und der längere Lockdown in China bereiteten dem niederländischem Technologie-Unternehmen im zweiten Quartal Sorgen. Aus diesem Grund senkte Philips seine Prognose des Umsatzwachstums von zuvor drei bis fünf auf nun ein bis drei Prozent für das gesamte restliche Jahr. Dennoch sind nicht nur die Lieferkettenproblematiken ein Grund für das schwache Umsatzwachstum, sondern auch die Gerichtsverfahren mit denen Philips zu kämpfen hat. Im Bereich des geräuschdämpfenden Schaumstoffs gab es nämlich in den Beatmungsgeräten ein Produktproblem. Philips hat bereits im Juni 2021 die ersten Rückrufaktionen gestartet und eine finanzielle Rückstellung von ca. 885 Millionen Euro eingerichtet. Entgegen den aktuell bestehenden Problematiken ist das Management mittelfristig positiv gestimmt. Dies resultiert unter anderem aus den verstärkten Auftragseingängen und den langsam verbesserten Lieferungen einzelner Produktteilen wieder.





