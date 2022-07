BREAKING NEWS: Sensationeller Durchbruch bei der Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG

Anzeige / Werbung

Bei unserer aktuellen Hot-Stock-Empfehlung geht es gerade Schlag auf Schlag. Nach der großartigen News in der letzten Woche heute die nächste Hammermeldung:

Die Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (WKN: A3MQQ5, ISIN: DE000A3MQQ58, Symbol: MB7), ein junges deutsches Unternehmen aus den Infrastrukturbereichen Wasserstofftankstellen und Solarladestationen, hat einen Großauftrag erhalten.

Entlang der chinesischen Autobahn in Zhengnan sollen 36 Solarladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen für E-Autos gebaut werden. Ein entsprechender Vorvertrag mit dem Henan Government Highway Office wurde bereits geschlossen.

Seit unserem ersten Report in der vergangenen Woche ist die Aktie bereits von 1,50 € auf 1,80 € um 20 Prozent angesprungen.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions (WKN: A3MQQ5), Münchner Kurs: (25.07.2022): 1,80€, Quelle: Börse München

Hydrogen Fuel auf der Überholspur

In unserem letzten Report berichteten wir darüber, dass Hydrogen Fuel mit dem Bau einer ersten Solarladestation mit insgesamt 150 Ladesäulen an der Yulong-Autobahn in Zhengzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Henan mit mehr als 12 Mio. Einwohnern, begonnen hat.

Link zur News

Solarladestation von Hydrogen Fuel (Entwurf). Quelle: Hydrogen Fuel

Aber das war nur der Auftakt.

Heute meldet das Unternehmen die Unterzeichnung eines Vorvertrags mit dem Henan Government Highway Office über den Bau weiterer 36 Solarladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen für E-Autos entlang der fast 6.500 km langen Zhengnan-Autobahn, einer Hauptverkehrsstraße in der Provinz Henan, auf der jährlich ca. 25 Mio. Fahrzeuge fahren.

Link zur News

Bereits in der vergangenen Woche meldete das Unternehmen den Baubeginn einer ersten Solarladestation mit 150 Ladesäulen an einer Autobahn in Zhengzhou.

Die aktuelle Meldung aber könnte der Durchbruch für Hydrogen Fuel im Bereich für Solarladestationen für E-Autos sein!

Denn in der Provinz Henan gibt es 18 Städte und mehr als 100 Landkreise mit einem gut ausgebauten Autobahnnetz. Die Gesamtbevölkerung der Provinz übersteigt 110 Millionen Menschen.

Im November 2021 erließ das Verkehrsministerium der chinesischen Provinz Henan den Umsetzungsplan für das "Endurance Project" für umweltfreundliches Reisen im Autobahnnetz der Provinz Henan, der vorsieht, dass bis Ende Juni 2023 die Autobahnraststätten der Provinz flächendeckend mit Ladestationen ausgestattet sein müssen.

Insgesamt also ein gewaltiges Infrastrukturprojekt! Und anders als in Deutschland werden solche Projekte im rasenden Tempo tatsächlich umgesetzt.

Hydrogen Fuel will in einer ersten Phase 16 Solarladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen in einem erstklassigen Gebiet bauen. Das Unternehmen schätzt die Gesamtinvestition hierfür auf 13 Mio. Euro. Dem gegenüber steht ein jährlicher Bruttogewinn von schätzungsweise 3,6 Mio. Euro.

In einer zweiten Phase sollen weitere 20 Ladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen entlang der viel befahrenen Nebenstraßen der Autobahn gebaut werden. Hierzu zählen z.B. der Zhengpu Expressway und der Zhengzhou Expressway. Die Gesamtinvestition wird auf 14 Mio. Euro geschätzt. Die jährlichen Ladeeinnahmen werden auf 18 Mio. Euro geschätzt, mit einem geschätzten Bruttogewinn von 4,6 Mio. Euro.

Chinas Regierung setzt auf gigantische Infrastrukturprogramme

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie beschloss der Nationale Volkskongress Chinas bereits 2020 gewaltige Ausgaben für Infrastruktur, um dem wirtschaftlichen Abschwung durch die Pandemie und die Lockdowns entgegenzuwirken.

Umgerechnet rund US$1,4 Billionen (!) wird der Staat in den nächsten Jahren investieren in den Ausbau der 5G-Netzwerke, des industriellen Internets, des Fernverkehrs und der Eisenbahnsysteme, Rechenzentren, KI, Ultrahochspannungsstromübertragung und Ladestationen für Fahrzeuge mit neuer Antriebstechnik.

Dabei lassen sich die Projekte grob in drei Bereiche unterteilen:

Innovative Infrastrukturen, wie etwa Industrieparks, Wissenschafts- und Bildungszentren. Informationsinfrastrukturen, die die Produktivität, Geschwindigkeit, Genauigkeit und den Umfang der gesammelten, gespeicherten, verbreiteten und analysierten Informationen erhöhen sollen. Dazu gehören 5G, IoT, industrielles Internet, KI, Cloud Computing, Blockchain, Rechenzentren und Internet-Kommunikationsnetzinfrastruktur. Integrierte Infrastruktur bzw. Fusionsinfrastruktur, die durch die Anwendung von Internet, Big Data, KI und anderen Technologien gebildet wird, um die Umwandlung und Aufwertung der traditionellen Infrastruktur hin zu intelligenten Städten zu unterstützen. Dazu gehören der Bau von Hochgeschwindigkeitszügen und innerstädtischen Schienensystemen, die Ultrahochspannungsübertragung (UHV) und Ladestationen für E-Autos.

Der zusätzliche Clou ist, dass sich die Regierung bei diesem Konjunkturprogramm sehr viel mehr auf die Marktkräfte und private Investitionen verlässt, als es noch beim Konjunkturprogramm 2008 der Fall war, das im Kampf gegen die Folgen der Finanzmarktkrise aufgelegt wurde.

Nach Schätzungen von Analysten des CCID Think Tank Electronic Information Institute, einer regierungsnahen Denkfabrik, sowie von Haitong Securities, einer großen chinesischen Wertpapierfirma, dürften sich die mit neuen Infrastrukturprojekten verbundenen Investitionen inkl. der privaten Investitionen im nächsten Fünfjahreszeitraum bis 2025 auf rund US$1,43 Billionen bis US$2,51 Billionen belaufen.

Das bedeutet: Ungeheure Investitionssummen aus staatlichen und privaten Quellen fließen jetzt kurzfristig auch in den Infrastrukturbereich für Ladestationen für E-Autos und bieten privaten Unternehmen wie Hydrogen Fuel einmalige Wachstumschancen.

Hydrogen Fuel baut gerade erste Solarladestation

Hydrogen Fuel baut bereits eine erste Solarladestation mit 150 Ladesäulen an der Yulong-Autobahn in Zhengzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Henan mit mehr als 12 Mio. Einwohnern.

Der Clou dieser neuartigen Ladestation ist, dass in einem intelligenten Micro-Grid Solarstrom und Strom aus dem Stromnetzt kombiniert gespeichert werden. Der besonders günstige Solarstrom wird tagsüber erzeugt und gespeichert, der Strom aus dem öffentlichen Netz wird in der Nacht gespeichert, weil dann die Stromtarife niedriger sind. Auf diese Weise werden nicht nur günstigere Strompreise für die Kunden erzielt, sondern auch die Belastung des öffentlichen Netzes in Spitzenzeiten effektiv verringert. Zusätzlich kann überschüssiger Strom sogar noch ins Netz eingespeist werden.

Die Preise für die kWh liegen bei umgerechnet 0,23 Euro. Die Besitzer einer Tankkarte profitieren zusätzlich: wird die Karte mit 383 Euro aufgeladen, erhält der Kunde eine zusätzliche Gutschrift von 100 Euro. Bei 255 Euro sind es 65 Euro Gutschrift und bei 125 Euro 25 Euro.

Solarladestation von Hydrogen Fuel (Entwurf). Quelle: Hydrogen Fuel

An der 12 ha großen Ladestation mit ca. 150 Ladesäulen können ca. 300 E-Autos aller Art gleichzeitig aufgeladen werden. Hydrogen Fuel rechnet in den nächsten drei Jahren damit, dass ein Umsatz von umgerechnet 5 Mio. Euro und ein Gewinn von 2 Mio. € pro Jahr (!) erzielt wird.

Das Unternehmen zielt mit diesem Pilotprojekt nicht nur auf den gigantischen chinesischen Markt, sondern auch auf den extrem stark wachsenden europäischen Bedarf.

Hydrogen Fuel expandiert schnell

Die neue Ladestation ist bereits die dritte, die Hydrogen Fuel in kurzer Zeit realisiert. Die Ladestation Jinma Kaixuan befindet sich an der nordwestlichen Ecke der Kreuzung der Longhai Road und der West 4th Ring Road in Zhengzhou in einer sehr guten Geschäftslage. Diese Ladestation verfügt über 14 Ladeparkplätze, die in Selbstbedienung betrieben werden. Alle Ladesäulen in der Ladestation verfügen über eine leistungsstarke DC-Schnellladefunktion, in der der Wechselstrom des Stromnetzes in Gleichstrom umgewandelt wird, und sind 24 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Longhai-Ladestation befindet sich an der südöstlichen Ecke der Kreuzung der Longhai Road und der West Third Ring Road in Zhengzhou und hat ebenfalls eine sehr gute Geschäftslage. Diese Ladestation verfügt sogar über 120 Ladeplätze, die nach verschiedenen Fahrzeugen aufgeteilt sind, darunter ein Logistikbereich, ein Taxibereich und ein Online-Ride-Hailing-Bereich. Die Stationen können täglich Tausende von Autos aufladen.

Alle Ladesäulen bieten 120KW-Hochleistungs-Gleichstrom, eine Ladesteuerung sowie ein Kassen- und Kommunikationssystem. Die Ladesäulen, deren Kerntechnologie mehr als 30 eigene Patente von Hydrogen Fuel enthalten, sind modular aufgebaut und lassen sich so sehr einfach an jede Ladesituation anpassen.

Integrierte Gleichstrom-Ladesäulen von Hydrogen Fuel. Quelle: Hydrogen Fuel

Die Ladesäulen der zweiten Generation verfügen dabei über ein berührungsloses Kartengerät, wobei die Karte durch Hardware-Authentifizierung verschlüsselt werden kann, um die Sicherheit der Kartendaten zu gewährleisten.

Außerdem kommt ein 7-Zoll-LCD-Touchscreen mit hoher Farbauflösung zum Einsatz, der im Freien mit hoher Helligkeit angezeigt werden kann und bei Temperaturen von bis zu -20°C funktioniert.

Außerdem ist das System kompatibel mit einer Vielzahl von BMS-Batterie-Management-Kommunikationsprotokollen der verschiedensten Anbieter und bietet höchste Ladesicherheit.

Der besondere Clou ist aber das "Smart Charging Network", dass das Unternehmen aufbauen will. Dieses Netzwerk verbindet ein Ladenetzwerk, Fahrzeugnetzwerk und ein Ladesäulennetzwerk, das "Smart Travel" der jeweiligen Fahrzeuge, "Smart Charging" an der Ladesäule und die Auswertung der Daten in einem "Data Service" in einem neuartigen "Energie-Internet" erlauben soll. Durch die Bündelung dieser Netzwerke soll eine neue ökologische Wertschöpfungskette entstehen, mit der die Kunden besonders eng und langfristig verknüpft sind, um die jeweiligen individuellen Nutzen und Kosten der Kunden zu maximieren.

Fazit: Hydrogen Fuel-Aktie startet durch

Die noch junge Aktie von Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions (WKN: A3MQQ5, ISIN: DE000A3MQQ58, Symbol: MB7) ist seit unserer Erstvorstellung bereits um 20 Prozent angesprungen.

Die aktuelle Meldung über den Bau von weiteren 36 Solarladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen für E-Autos dokumentiert die weit überdurchschnittlichen Wachstumschancen dieses Pioniers eindrücklich.

In der Redaktion freuen wir uns schon auf den kommenden Newsflow und sind uns sicher:

Das könnte ein sehr positives Jahr für die Anleger von Hydrogen Fuel werden!

Da die Aktie nach einer erfolgten Umstrukturierung gerade erst unter der neuen WKN in München gelistet wurde und sich das Unternehmen auf einem vielversprechenden Wachstumspfad befindet, bietet sie risikoaffinen und wachstumsorientierten Anlegern aus unserer Sicht gerade jetzt kurzfristig eine überproportionale Kurschance.

Das Handelsvolumen sowie die Geld-Brief-Spanne an der Münchner Börse sind im Moment noch "verbesserungsfähig" - daher denken Sie unbedingt daran, jedwede Order unbedingt zu limitieren!

Weitere Information finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://evchargeholding.com/

Gehen wir jagen!



Ihr Redaktionsteam von Aktienjagd.com

Redaktionsschluss: 26. Juli 2022, 08:08 Uhr MEZ

Wichtige Hinweise

Die von Aktienjagd.com angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Herausgeber

Aktienjagd.com ist ein Projekt der Star Finance GmbH, Turmstr. 28, 6312 Steinhausen, Schweiz.

Risikohinweise

Wir empfehlen grundsätzlich den Kauf von Aktien an der jeweiligen Heimatbörse. Sollten Sie im deutschen Handel kaufen wollen, achten Sie unbedingt auf eine faire Kursstellung und limitieren Sie Ihre Kauforder.

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich):

Grundsätzlich können die Star IR GmbH, die Star Finance GmbH und / oder Mitarbeiter dieser Unternehmen jederzeit Long- oder Shortpositionen an allen oben vorgestellten Unternehmen halten, eingehen oder auflösen. Diese möglichen Wertpapiertransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Eine Übersicht über die individuell je Unternehmen bestehenden möglichen Interessenkonflikte sowie weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf der Webseite von Aktienjagd.com.

Konkret und eindeutig vorliegende Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Die Star Finance GmbH als Herausgeber wurde von einer von der Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG beauftragen Agentur mit der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing und Investor Relations beauftragt und erhält hierfür eine Vergütung. Hieraus entsteht ein eindeutiger und konkreter Interessenkonflikt. Die Star Finance GmbH schließt nicht aus, dass der Auftraggeber und/oder damit verbundene Personen in einem der Star Finance GmbH nicht bekannten Umfang Aktienpositionen oder andere Wertpapiere des vorgestellten bzw. besprochenen Unternehmens halten oder halten können und planen diese zu verkaufen. Dies kann den Aktienkurs erheblich - insbesondere negativ - beeinflussen.

+++ WERBEMITTEILUNG +++

