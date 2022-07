Köln (ots) -Das Blacklist-Festival, das 2019 erstmals stattfand, ist nach zweijähriger Corona-Pause zurück und lockt Bass-Fans mit einem top Line-up am 08.10.2022 in die Turbinenhalle Oberhausen.Auch in diesem Jahr lädt die Blacklist wieder die Creme de la Creme des Trap, Dubstep und Bass in die Turbinenhalle Oberhausen ein. Folgende Künstler wurden bereits veröffentlicht: Apashe (live), Barely Alive, Gentlemens Club, Holy Goof, Hurtbox B2B Tryple, Kanine, Kayzo, Marauda, Moksi und Svdden Death. Weitere hochkarätige Künstler werden in Kürze bekannt gegeben. Nach zweijährigem Dornröschen-Schlaf hat sich das Team rund ums Blacklist Festival ein noch spektakuläreres Bühnenbild, noch härteren Sound und noch mehr Bass zum Ziel gesetzt.Seit der ersten Blacklist-Party im Bootshaus im Jahr 2015 ist viel passiert und Blacklist etablierte sich als erfolgreiche Instanz im Bass-Segment. Mittlerweile finden nicht nur monatlich Blacklist-Events im Kölner Bootshaus statt, Blacklist hostet auch diverse Stages auf bekannten Festivals wie dem Electric Love Festival in Salzburg, dem Parookaville Festival in Weeze oder der Nature One in Kastellaun. Ein eigenes Bass-Festival war der nächste logische Schritt, der im Jahr 2019 erfolgreich umgesetzt wurde. Mit knapp 7.000 Besuchern ist das Blacklist Festival das größte Indoor-Bass-Festival Deutschlands.Wann? 08.10.2022Wo? Turbinenhalle OberhausenAlle Infos: www.blacklist-festival.comTickets ab 47 EUR zzgl. VVK GebührÜber das Bootshaus CologneDer beste Nachtclub Deutschlands verbindet Underground-Werte mit elektronischen Mainstream-Sounds. Seit mehr als 17 Jahren steht der Club für elektronische Musik in Köln und repräsentiert damit ganz Deutschland. Ehemals eine alte Lagerhalle für Boote, auf dem Werftgelände Deutz, bietet der Club Platz für 1900 Personen, aufgeteilt auf drei Floors & Außenbereich. DJs wie DJ Snake, Tiesto, Armin Van Buuren, Avicii und David Guetta haben hier bereits aufgelegt. Im Jahr 2022 wurde das Bootshaus vom renommierten britischen Magazin DJmag zum wiederholten Mal zum besten Club Deutschlands und zum fünftbesten Club der Welt gewählt.Pressekontakt:Masha Paulickmasha@bootshaus.tv+49151 41613642Original-Content von: Bootshaus Cologne GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142923/5281647