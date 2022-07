Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Märkte rechnen damit, dass der FOMC die FED Funds Rate um weitere 75 Bp anheben dürfte, so die Analysten von Postbank Research.Es wäre der vierte Zinsschritt in diesem Jahr, mit dem die FED Runds Rate zwischen 2,25 und 2,50% rangieren würde. Damit würde dieser wichtige amerikanische Zins ein Niveau erreichen, das laut langfristigen Schätzungen der FOMC-Mitglieder neutral wäre und damit die Konjunktur nicht weiter stimulieren würde. Allerdings sei die Inflation weiterhin deutlich höher als geplant und das Ziel bleibe, sie kurzfristig weiter nach unten zu bringen. Daher werde die FED den Arbeitsmarkt im Auge behalten, da das Risiko einer Lohnspirale bestehe, welche die Inflation weiter anheizen könnte. Bisher habe sie keinerlei Lockerungsabsichten gezeigt, da sich die Arbeitslosigkeit weiter in der Nähe von Rekordtiefständen bewege und der Arbeitsmarkt in naher Zukunft kaum abkühlen dürfte. ...

