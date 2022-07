Linz (www.anleihencheck.de) - Eine neue Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank, Rezessionstendenzen im deutschen IFO Index konnten den EUR/USD Kurs nicht nachhaltig schwächen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es sei überraschend, dass sich eine leichte Tendenz nach oben (1,0190 auf 1,0250) habe entwickeln können. Morgen entscheide die US-Notenbank über weitere Zinserhöhungen. Ob das in den Erwartungen schon eingepreiste Plus von 1,0% im Leitzins komme, sei noch offen. Dadurch sei beim EUR/USD Kurs eine Überraschung diese Woche möglich und ein stärkerer EUR/USD Kurs nicht auszuschließen. (26.07.2022/alc/a/a) ...

