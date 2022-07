Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reduzierung der Gaslieferungen ab Mittwoch hat die Kurse der deutschen Bundesanleihen etwas anziehen lassen, so die Analysten der Nord LB.Am Markt für US-Staatsanleihen hätten die Anleger ihren Fokus bereits auf die am Mittwoch stattfindende FED-Sitzung gerichtet, wo eine weitere deutliche Zinsanhebung erwartet werde. Vor diesem Hintergrund seien die Renditen am Berichtstag angestiegen. ...

