In Österreich stagnieren die Heizölpreise, während sie in der Schweiz und Deutschland steigen. Mit durchschnittlich 1,7 Cent pro Liter zahlen Heizölinteressenten in Deutschland aktuell die höchsten Aufschläge. Russland drosselt die Gaslieferungen über die Nordstream-1-Pipeline auf 20 Prozent. Die USA haben in der ersten Hälfte 2022 bereits mehr Flüssiggas nach Europa exportiert als im gesamten Vorjahr. ...

