München (ots) -Es gibt Nachschlag für alle Bratinas und Bratans! Sowohl die zweimal mit dem Comedypreis ausgezeichnete Serie "Slavik - Auf Staats Nacken" als auch die beliebte Doku-Comedy "Nicht erregen" von und mit Entertainer Mark Filatov aka Slavik Junge gehen auf Joyn in die nächste Runde. Nachdem sich beide Formate großer Beliebtheit bei Fans des Entertainers sowie bei der Joyn Community erfreuen, setzen die Streaming-Plattform und Slavik Junge ihre Partnerschaft fort - es wird spannend, lustig und komplett absurd. Denn in der vierten Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" erobert Slavik Junge die Insel Mallorca und in der zweiten Staffel "Nicht erregen" geht er erneut der menschlichen Sexualität und Erregung auf den Grund. Beides natürlich in gewohnter Slavik-Manier.Joyn zeigt die neuen Episoden von "Slavik - Auf Staats Nacken" und "Nicht erregen" noch in 2022 kostenlos. Produziert werden beide Formate von BRATAN PRODUCTIONS exklusiv für Joyn.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über BRATAN PRODUCTIONSDie von Entertainer und Schauspieler Mark Filatov alias Slavik Junge gegründete Produktionsfirma BRATAN PRODUCTIONS mit Sitz in Berlin legt ihren Schwerpunkt auf Comedy- und Entertainment-Produktionen mit einer einzigartigen Humorfarbe am Markt - authentisch, originell, kontrovers und immer mit klarer Kante. So entstand 2019 die gefeierte und vielfach beachtete Scripted-Reality-Webserie "Slavik - Auf Staats Nacken" als erste Eigenproduktion, die auf der Streaming-Plattform Joyn veröffentlicht wurde. Die Serie gewann mehrfach den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Beste Comedy-Serie". Mit "Nicht erregen" und "Das Gefangenenexperiment" folgten in 2021 zwei weitere exklusive Produktionen für Joyn.