München (ots) -Ab 3. August gibt es eine Koch-Show der anderen Art auf Hayu: Moderator und Produzent Joel McHale lässt bei Celebrity Beef die Streitigkeiten der Promis in der Küche schlichten.Jede Woche treten zwei Promis in einem Cook-Off gegeneinander an. Ausgestattet mit einem Messer in der Hand und einer Menge von Gewürzen im Regal sind sie bereit, das beste Gericht der Hollywood Hills zu zaubern, während sie ihren "Beef" austragen. Dabei begleichen die Stars nicht nur ihre Rechnungen - auch kocht die Stimmung im wahrsten Sinne des Wortes, wenn exklusive Insider-Infos in den Rivalitäten enthüllt werden.Joel agiert als Moderator, Staatsanwalt, Richter sowie Juror zugleich und stellt seine Köch:innen während des Showdowns zusätzlich vor spannende Herausforderungen. Die Gewinner:innen der Koch-Challenges erhalten exklusive Zutaten für ihre Gerichte. Die Verlierer:innen werden streng bestraft und so wird das Küchenmesser schnell gegen ein Gartenwerkzeug getauscht. Am Ende jeder Folge werden die finalen Gerichte präsentiert und eine Sieger-Mahlzeit mit einer Trophäe und 10.000 Dollar, die für einen guten Zweck gespendet werden, gekürt. Joel hilft dem Promi-Duo außerdem ihren Streit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen und sorgt für ein entspanntes Happy End.Folgende bekannte Schauspieler:innen, Comedians und Co. werden teilnehmen: Cheryl Hines & Rachael Harris, Ben Higgins & Nick Viall, Cynthia Bailey & Todd Bridges, Andy Grammer & Justin Baldoni, Justin Sylvester & Loni Love, Dolores Catania & Caroline Manzo, Missi Pyle & Jeff Lewis sowie Nikki & Brie Bella.Die neue Show Celebrity Beef wird von The Content Group, die Teil von der Asylum Entertainment Group ist, zusammen mit Joel McHale, Rebecca Hertz, Steven Michaels, Jodi Flynn, James Macnab, Andi Walker Ochoa und Ariel Brozell als Executive Producer produziert.Celebrity Beef jetzt nur auf Hayu streamen und herunterladenDeutsche Reality-Fans können Hayu für EUR 4,99 pro Monat abonnieren und 7 Tage lang kostenlos testen. Sendungen und Episoden können heruntergeladen und unterwegs angesehen werden. Das Reality-TV-Programm inkludiert alle bisher erhältlichen sowie die neuesten Folgen von Keeping Up With The Kardashians, The Real Housewives oder Below Deck. Das Beste: Hayu veröffentlicht die meisten Shows zeitgleich mit der Erstausstrahlung in den USA - Spoiler gehören somit der Vergangenheit an.Hier (http://ots.de/p7deNx) können Sie Bilder und den Trailer für die redaktionelle Verwendung herunterladenÜber HayuHayu von NBCUniversal International ist der erste Reality Subscription-Video-On-Demand (SVOD) Dienst seiner Art, und ist weltweit in 29 Märkten verfügbar, darunter: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn. Das Angebot ist auf einer Vielzahl von Geräten abrufbar - darunter Mobilgeräten, Tablets, Laptops und Smart-TVs. In einzelnen Märkten sind die Inhalte von Hayu auch auf hayu.com zu sehen.Staffeln und Episoden sind immer und überall zum Downloaden verfügbar, darunter Keeping Up With The Kardashians und alle Spin-Offs, The Real Housewives und Below Deck. Die Mehrheit der US-Shows ist am selben Tag wie ihr Ersterscheinungstermin in den USA zu sehen.