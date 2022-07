Nach der Gewinnwarnung von Walmart (DER AKTIONÄR berichtete) stehen am Dienstag die deutschen Konsum-Aktien im Fokus. Der Modehändler Zalando beispielsweise büßt deshalb mehr als vier Prozent an Wert ein und bildet zusammen mit HelloFresh abgeschlagen das Schlusslicht im DAX. Es drohen weitere Kursverluste, die Faktortrader ausnutzen können.Neben dem Walmart-Schock dürfte bei Zalando auch die Charttechnik eine Rolle spielen. Die Aktie ist am Widerstand von 30 Euro abgeprallt und deshalb schon vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...