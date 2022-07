Die Stadt Braunschweig hat eine Konzession über Bau und Betrieb von öffentlichen Ladepunkten an den städtischen Energiedienstleister BS Energy vergeben. Laut dem Konrakt, der bis 2030 läuft, soll BS Energy in den kommenden beiden Jahren mehr als 200 neue Ladepunkte errichten. Nach eigenen Angaben will BS Energy dabei "eine gleichmäßige Abdeckung aller Stadtbezirke mit Lademöglichkeiten" erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...