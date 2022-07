Der ÖPNV-Betreiber RGTR will seine gesamte Busflotte bis zum Ende des Jahrzehnts auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge umstellen. Dabei soll auch eine Förderung der EU helfen. Die RGTR-Flotte besteht derzeit auf 1.396 Bussen, von denen bereits 158 elektrisch unterwegs sind - in den kommenden acht Jahren müssen also noch 1.238 Fahrzeuge umgestellt bzw. neu beschafft werden. In 2021 hat RGTS mit ...

