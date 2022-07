Wintershall Dea profitiert im zweiten Quartal stark von hohen Energiepreisen

Werbung



Die in Kassel ansässige BASF Tochtergesellschaft Wintershall Dea konnte im zweiten Quartal aufgrund der anhaltenden hohen Energiepreise das operative Ergebnis um 187 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,8 Milliarden Euro steigern. Der bereinigte Nettogewinn stieg von 168 Millionen Euro im Jahr 2021 auf nun 608 Millionen Euro. Außerdem erhöhte Wintershall Dea das Produktionsziel von Öl und Gas von 630.000 auf 640.000 Barrel. Die guten Quartalszahlen hatte Wintershall schwer nötig, nachdem im ersten Quartal aufgrund von Unternehmensbeteiligungen in Russland und der finanziellen Beteiligung an Nord-Stream 2 rund 1,5 Milliarden Euro Wertminderungen verbucht werden mussten. Grundsätzlich hat das Unternehmen schwer mit dem Ukraine-Russland-Krieg zu kämpfen, da fast 50% der Öl-und Gasproduktion im Jahr 2021 auf Russland entfiel.





