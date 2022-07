Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz und das EBIT jeweils deutlich um 40 Prozent auf rund 8,6 Mio. Euro bzw. knapp 1,3 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Management in Anbetracht der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen den bisherigen Ausblick 2022 mit einem EBIT von mindestens 1,45 Mio. Euro bestätigt und eine Konkretisierung der bisherigen Guidance im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt. Vor dem Hintergrund der sehr überzeugenden Halbjahreszahlen, der weiterhin positiven Rahmenbedingungen und dem bestätigten Unternehmensausblick passe das Analystenteam die Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 an. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 werde mit einem Umsatz von 16,97 Mio. Euro (zuvor: 16,09 Mio. Euro) und einem EBIT von 1,76 Mio. Euro (zuvor: 1,45 Mio. Euro) gerechnet. 2023 kalkuliere GBC mit einem Umsatz von 20,68 Mio. Euro (zuvor: 20,28 Mio. Euro) und einem EBIT von 1,88 Mio. Euro (zuvor: 1,78 Mio. Euro). Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells und der angehobenen Schätzungen erhöhen die Analysten das Kursziel auf 5,10 Euro (zuvor: 4,65 Euro) und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.07.2022, 12:00 Uhr)



