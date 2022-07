Ein Plädoyer für rascher steigende europäische Leitzinsen und eine Aufwertung des Euro - von Dieter Wermuth, Economist und Partner bei Wermuth Asset Management Vor zehn Jahren betrug das nominale Bruttoinlandsprodukt Eurolands pro Kopf 29.230 EUR, das der USA 40.190 EUR. Zurzeit sind es in der Währungsunion 37.160 EUR, in Amerika 71.840 EUR. Zwar hat sich das europäische pro-Kopf-BIP in diesem Zeitraum ...

