China feierte im Juli den erfolgreichen Start der "Langer Marsch 5B-Rakete". Doch vereinzelte Trümmer sind noch immer im All - und keiner weiß, wann und wo sie wieder auf die Erde krachen. Am 24. Juli startete die "Langer Marsch 5B Rakete" vom Wenchang Space Center in Hainan zur chinesischen Raumstation Tiangong. An Bord: das neue Wentian Solarlabor für die Raumstation. Dort dockte sie auch wie geplant 13 Stunden später an. Doch es gibt einen Wermutstropfen bei der geglückten Operation: Expert:innen befürchteten schon im Vorfeld, dass durch die massive Größe der Rakete - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...