Am Mittwoch müssen wohl eine Vielzahl von Reisenden auf das Flugzeug als Verkehrsmittel verzichten. Die Lufthansa streicht nämlich für den morgigen Tag - wegen des Verdi-Warnstreiks - nahezu das komplette Flugprogramm an ihren deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag mit.Der Warnstreik des Bodenpersonals wird am Mittwoch (27. Juli) im Flugplan der Lufthansa zu "großen Einschränkungen" führen. Man werde die Flugstreichungen am Dienstag im System publizieren ...

