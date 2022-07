Unterföhring (ots) -- Sky Topspiel-Tisch künftig mit Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und eine der Expertinnen im Wechsel- Starkes Live-Fußball Portfolio auf Sky auch in der neuen Saison: Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal der Frauen und Männer, Premier League, Women's Super League- 100% Meijer künftig Samstag bei "Tipico Countdown" und "Alle Spiele, alle Tore"- Höchster Übertragungsstandard, UHD-HDR und jetzt auch Dolby Atmos bei allen Topspielen, Zusatzfunktion "Was hab' ich verpasst" und Meine Konferenz- Live-Fußball live erleben mit dem Bundesliga- und Sport-Paket auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) sowie dem Live-Sport Abo des flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/)Unterföhring, 26. Juli 2022 - Am kommenden Wochenende steigen nach der 2. Bundesliga auch die 18 Erstligisten in den Pflichtspielbetrieb ein, wenn die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ansteht. Sky überträgt wieder alle Partien des DFB-Pokals live. Bayern München und RB Leipzig tragen ihre Pokalspiele erst später aus - sie spielen am Samstag beim DFL Supercup um den ersten Titel der Saison (live auf Sky ab 20 Uhr).Sky bleibt auch in der neuen Saison die wichtigste Adresse für den Klubfußball im deutschen Fernsehen Auch in der kommenden Spielzeit zeigt Sky 506 von 612 Spielen der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga live, den kompletten DFB-Pokal mit 63 Spielen live und die komplette englische Premiere League exklusiv, alle 380 Spiele, davon mehr als 250 Spiele live. Zudem zeigt erstmalig auch Live-Spiele aus der britischen Women's Super League. In der Fußball-Berichterstattung dürfen sich die Sky Abonnenten auf zahlreiche Neuheiten freuen, mit denen Sky das TV-Erlebnis weiter steigert.Mit Julia Simic und Tabea Kenne erweitern zwei ehemalige Nationalspielerinnen die Expertenrunde am samstäglichen "Tipico Topspiel der Woche". Simic und Kemme werden im Wechsel an der Seite von Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann stehen, um ihre fachkündigen Einschätzungen zum Bundesliga-Topspiel zu liefern.Tabea Kemme war als aktive Fußballerin für Turbine Potsdam und Arsenal London in England am Ball. 47-mal lief sie für Deutschland auf und wurde 2016 Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Mit Potsdam wurde sie diverse Mal Deutsche Meister und zudem im Jahr 2010 UEFA Champions League Siegerin. Julia Simic kickte während ihrer Karriere vor allem für den FC Bayern München, war aber auch im Ausland bei West Ham United und dem AC Mailand aktiv.Am Samstag-Nachmittag wird weiterhin Sky Experte Didi Hamann zusammen mit Michael Leopold und Britta Hofmann im Wechsel durch die Bundesliga-Partien führen. Analyseexperte Erik Meijer (100% Meijer) wird seine Einschätzungen künftig samstags im Rahmen des "Tipico Countdown" und des Highlight-Formats "Alle Spiele, alle Tore" liefern. Dieses wird in der kommenden Saison ausführlicher und auf eine Sendezeit von 75 Minuten ausgeweitet.Bei den XXL-Highlightsendungen kommen ab sofort Mirko Slomka und Manuel Baum zum Einsatz.Das beste TV-Erlebnis beim Bundesliga-Topspiel: UHD/HDR, Dolby Atmos, "Was hab ich verpasst?"-Funktion und Tactical FeedAn jedem Spieltag dürfen sich Sky Q Kunden auf spezielle Features freuen, mit denen sie die Bundesliga-Spiele am "Super Samstag" auf besondere Art und Weise erleben können. U.a. bietet Sky das Topspiel in bester UHD-HDR-Bildqualität an. Mit der "Was hab' ich verpasst?"-Funktion haben die Fans die Möglichkeit, Schlüsselmomente wie Tore, Elfmeter und Platzverweise während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abzurufen, ohne dabei das laufende Spiel verlassen zu müssen. Darüber hinaus stehen auf Sky Q die meisten Formate, Highlight-Sendungen und viele weitere Inhalte auch auf Abruf zur Verfügung.Ab der kommenden Bundesliga-Saison 2022/23 geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt das "Tipico Topspiel der Woche" auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der mit der Unterstützung der DFL bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt.Mit Sky Q live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga und-/oder Sport-Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Fußball live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de (https://skyticket.sky.de/)). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresabonnement sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Das Jahresabo kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5282036