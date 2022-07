HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Instone von 24,20 auf 16,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks und weiter steigender Zinsen habe er den risikofreien Zinssatz in seinem Bewertungsmodell für die Immobiliengesellschaft nochmals erhöht, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da seiner Auffassung nach immer mehr Indikatoren Anlass zur Sorge geben, dass das derzeitige ungünstige Umfeld länger anhalten wird als bisher angenommen, habe er auch seine Schätzungen für die kommenden Jahre reduziert./edh/la



ISIN: DE000A2NBX80

