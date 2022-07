NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart nach einer Kappung des Geschäftsjahresziels für das Ergebnis je Aktie von 138 auf 135 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung aber auf "Buy" und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Investoren, mit denen sie gesprochen habe, hätten eine Senkung bereits erwartet, da der Einzelhandelskonzern zuletzt Mitte Mai seine Prognose aktualisiert habe, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anschließend erst habe etwa Konkurrent Target seine Ziele gesenkt und im Einzelhandelssektor habe sich ein Überschuss an Warenbeständen herauskristallisiert./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 21:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039

WALMART-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de