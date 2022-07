Mailand (ots/PRNewswire) -- Die neue Ultra-Premium-Auto- und Elektromobilitätsmarke AEHRA erweitert das bestehende, hochqualifizierte Designteam mit weiterer Expertise und Erfahrung- Die Ernennungen untermauern AEHRAs Mission, das automobile Reiseerlebnis durch die Nutzung der Elektroauto-Plattformtechnologie neu zu definieren und neue Maßstäbe für emotionales Design und aerodynamische Effizienz zu setzen- Alessandro Salvagnin und Marco Quamori werden zu leitenden Designern ernannt- Salvagnin war zuvor unter anderem Designmanager bei Lamborghini und Professor für Transportdesign am SPD Mailand- Marco Quamori gibt seine Rolle als Außendesigner bei Italdesign ab- Zwei erste AEHRA-Modelle - ein eleganter SUV und eine ausgefeilte Limousine - sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden, die ersten Kundenauslieferungen sind für 2025 geplantAEHRA, eine neue globale Ultra-Premium-Elektroautomarke, hat die Ernennung von zwei weiteren wichtigen Mitarbeitern für seine Designabteilung bekanntgegeben. Die Neueinstellungen verstärken AEHRAs beeindruckende Designkompetenzen und untermauern die Vision des Unternehmens, die Eleganz des italienischen Designs, globale Ingenieurskunst und amerikanischen Kundenservice mit der Zukunft der Monobody-Fertigung von Elektrofahrzeugen zu verbinden.Vor der Markteinführung im Juni 2022 hatte sich AEHRA bereits die Dienste von Filippo Perini, dem ehemaligen Chefdesigner von Lamborghini, als Chief Design Officer und von Alessandro Serra, dem ehemaligen Leiter des Außendesigns von Lamborghini, als Designchef gesichert. Das AEHRA-Designteam wurde nun durch die Ernennung von zwei leitenden Designern, Alessandro Salvagnin und Marco Quamori, weiter verstärkt.Alessandro Salvagnin hat einen Abschluss in Ingenieurwesen und Design und verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Umsetzung visionärer Mobilitätskonzepte in die Produktionsrealität. Er kommt von Lamborghini, wo er als Designmanager tätig war, zu AEHRA und trifft damit erneut auf Filippo Perini und Alessandro Serra. Salvagnin war auch als Professor für Transportdesign am SPD (School Polytechnic of Design) in Mailand tätig.Alessandro Salvagnin, leitender Designer bei AEHRA, kommentierte seine Ernennung mit den Worten: "Die Automobilindustrie durchläuft eine Revolution im Bereich der Elektrofahrzeug- und Mobilitätstechnologie, doch praktisch alle neuen Designs sind das Produkt des alten Denkens der Verbrennungsmotor-Ära. Als Start-up mit einer agilen Denkweise verfügt AEHRA über die Freiheit, die Leidenschaft und das Talent, das volle Designpotenzial der hochmodernen Elektrofahrzeug-Plattformtechnologie in einer Weise zu erschließen, wie es bisher noch nicht der Fall war, und das ist außerordentlich spannend."Marco Quamori kommt als leitender Designer von Italdesign zu AEHRA, wo er als Außendesigner tätig war. Quamori, der schon als Kind eine Leidenschaft für das Zeichnen von Autos entwickelt hat, erwarb einen Masterabschluss in Transport- und Automobildesign.Seine Ernennung kommentierte Marco Quamori, leitender Designer bei AEHRA, wie folgt: "An etwas so Einzigartigem und Schönem zu arbeiten, wie es AEHRA liefern wird, und die Möglichkeit zu haben, mit den außergewöhnlichen Designexperten des Unternehmens unter der Leitung von Filippo Perini zusammenzuarbeiten, ist für mich mehr als perfekt."Hazim Nada, Co-Founder, Vorsitzender und Chief Executive Officer von AEHRA, kommentiert die neuesten Ernennungen wie folgt: "Ich bin hocherfreut, Alessandro und Marco bei AEHRA begrüßen zu dürfen. Beide haben einen beispielhaften Ruf in der globalen Automobildesignindustrie. Nachdem ich mit Alessandro und Marco die einzigartige Vision von AEHRA geteilt hatte, die Eleganz des italienischen Designs, die globale Ingenieurskunst und den amerikanischen Kundenservice mit der Zukunft der Monobody-Fertigung von Elektrofahrzeugen zu verbinden, war es klar, dass beide die Energie und Leidenschaft aufbringen, um bei der Umsetzung zu helfen. Ich fühle mich geehrt, dass sich wieder einmal hochkarätige Experten dazu entschlossen haben, Schlüsselpositionen aufzugeben, um AEHRA auf seinem Weg zu begleiten, Fahrzeuge zu entwickeln und auszuliefern, die den Sektor der Ultra-Premium-Elektrofahrzeuge neu definieren."Mit einer umfangreichen privaten Finanzierung hat AEHRA einen klaren Fahrplan für die Umsetzung seines einzigartigen, transformativen Geschäftsmodells aufgestellt. Die in Italien ansässige Marke wird noch in diesem Jahr das Design und die Namen ihres eleganten SUV und einer ausgefeilten Limousine vorstellen, deren Auslieferung an Kunden für 2025 erwartet wird. Eine strategische Markteinführung der Modelle ist für die wichtigsten Märkte geplant, darunter Nordamerika, Europa, China und die Golfstaaten.ÜBER AEHRAAEHRA wurde gegründet, um das Design, das Kundenerlebnis und den Besitz von Ultra-Premium-Elektrofahrzeugen (EVs) entscheidend zu verbessern. AEHRA mit Hauptsitz in Mailand ist ein privat finanziertes und international agierendes Unternehmen, das das bestehende Automobil-Ökosystem nachhaltig verändern will, indem es die Werte von italienischem Design, Weltklasse-Ingenieurwesen und amerikanischem Kundenservice vereint, um die Vorteile der nächsten Generation von Elektro-Antriebssystemen und -Technologien zu nutzen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1865902/Alessandro_Salvagnin.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1865903/Marco_Quamori.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1851087/AEHRA_Logo.jpgPressekontakt:Nicolai Guttrof,nicolai.guttrof@dgt.ag,+49 172 954 1889// Dominik Hoberg,dominik.hoberg@dgt.ag,+49 174 309 3401Original-Content von: AEHRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164081/5282089