In der Pfanne, im Topf, auf dem Grill oder im Backofen. Zum Salat, als Reisbeilage, knusprig frittiert - Tofu ist vom Speiseplan vieler Menschen gar nicht mehr wegzudenken. Umso besser, dass es bei NORMA beste Tofu-Qualität zu günstigen Preisen gibt. Der aus Sojabohnen hergestellte Alleskönner des Nürnberger Lebensmittel-Discounters ist einfach ausgezeichnet, finden die Expertinnen und Experten von ÖKOTEST und verleihen dem BIO SONNE Bio-Tofu Natur daher das Prädikat "gut".Im großen Tofu-Test des renommierten Magazins wurden insgesamt 22 Produkte unter die Lupe genommen. Dabei standen vor allem die Grundstoffe und zusätzliche Inhaltsstoffe im Fokus. Mit garantiert ökologisch angebauten Sojabohnen hebt sich der NORMA-Tofu grundsätzlich von der Masse ab. Diese stammen aus Österreich und müssen daher nicht aufwändig über weite Wege importiert werden. Mängel bei den Inhaltsstoffen gab es auch beim genauen Hinsehen im Labor keine und so fällt das Testergebnis für die Zusammensetzung auch "sehr gut" aus.Experten sind sich einig: NORMA ist ausgezeichnetGanz nach dem Motto "Doppelt hält besser" ist es bereits die zweite namhafte Auszeichnung eines wichtigen deutschen Testmagazins für den Tofu. STIFTUNG WARENTEST hatte sich das Produkt bereits 2021 vorgenommen und ist ebenfalls zu einem "guten" Ergebnis gekommen. Die Liste der ausgezeichneten Produkte im NORMA-Regal wird damit ein weiteres Mal länger. In diesem Jahr wurden bereits zahlreiche Artikel im Sortiment von ÖKOTEST und STIFTUNG WARENTEST mit Bestnoten ausgezeichnet. Vom Früchtetee über die Nudeln bis hin zu Brotaufstrichen und Mundspülungen hat der Lebensmittel-Händler viele Produkte mit Testsiegeln zu bieten.Auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ist zur Erkenntnis gekommen, dass NORMA und deren Bio-Produkte ausgezeichnet sind. Im Rahmen der diesjährigen BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg, wurden 241 Auszeichnungen an ökologische Produkte der NORMA-Eigenmarke BIO SONNE verliehen. Damit war der Discounter erneut Gesamtsieger bei der Bio-Qualitätsprüfung der DLG und gilt zudem als Vorreiter auf dem Gebiet des ökologischen Ausbaus im Sortiment. Wenig überraschend ist, dass ein ganz bestimmtes Lebensmittel von den DLG-Experten mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde: der BIO SONNE Bio-Tofu Natur, natürlich!