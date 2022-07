Geht es nach JPMorgan-Analysten, könnte es für die Anleger von Robinhood und Coinbase noch schlimmer kommen. Es gebe Anlass zur Sorge, dass die Aktien jeweils um knapp ein Drittel einbrechen könnten.

Als hätten die beiden Unternehmen noch nicht genug Verluste an der Börse hinnehmen müssen, droht laut der Investmentbank JPMorgan weiteres Ungemach. Während die Aktie der Krypto-Börse Coinbase seit Jahresbeginn circa 70 Prozent einbüßte, verlor die des Neobrokers Robinhood im selben Zeitraum fast 50 Prozent.

Nun macht der JPMorgan-Analyst Kenneth B. Worthington auf ein seiner Meinung nach weiteres Problem aufmerksam, wie er in einem Marktbericht mitteilt. Als Schwachstelle macht er bei den Unternehmen die aktienbasierten Vergütungsprogramme für Mitarbeiter aus. Bei einem niedrigen Aktienkurs geben die Unternehmen mehr Aktien aus, als sie es bei höheren Kursen getan hätten.

"Coinbase und Robinhood geben wie ihre Kollegen aus der Tech-Branche umfangreiche Aktien an ihre Mitarbeiter aus, was es den Unternehmen ermöglicht, Mitarbeiter anzuziehen und zu motivieren und gleichzeitig die Barvergütung niedrig zu halten", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron's Worthington. J.P. Morgan geht davon aus, dass die aktienbasierten Vergütungen der Unternehmen wahrscheinlich 35 bis 50 Prozent der Gesamtvergütung ausmachen.

"Wir gehen jedoch davon aus, dass beide Unternehmen, die den Mitarbeitern in Form von gewährten Aktien reduzieren werden. Wir schätzen jedoch, dass die Ausgabe die Verwässerung in den kommenden Jahren auf immer noch beachtliche sieben Prozent pro Jahr ansteigen lassen wird", so der Analyst. Ausgehend von dieser gleichbleibenden Verwässerung in den kommenden fünf Jahren, würde dies für die Aktionäre von Coinbase und Robinhood jeweils einen weiteren Werteverlust von circa 30 Prozent bedeuten.

Ganz festlegen will sich der Analyst jedoch nicht, schließlich haben die Unternehmen Möglichkeiten, ihre jeweilige Vergütungsstrategie zu ändern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

