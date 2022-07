DJ PTA-News: Syzygy AG: SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 14 Prozent auf EUR 34,4 Mio. im ersten Halbjahr 2022 - und hebt die Umsatzprognose für 2022 auf 12 Prozent an

Bad Homburg (pta025/26.07.2022/13:34) - * Umsatzerlöse EUR 34,4 Mio. (+14 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) * deutscher Kernmarkt: Umsatzerlöse von EUR 27,2 Mio. (+15 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent * Großbritannien: Umsatzerlöse von EUR 4,5 Mio. (+5 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 13 Prozent * Sonstige Auslandsmärkte Polen und USA: Umsatzerlöse von EUR 3,6 Mio. (+26 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent * Operatives Ergebnis der SYZYGY GROUP beträgt EUR 3,1 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 9 Prozent * Prognose für das Gesamtjahr 2022: Anhebung des Umsatzwachstums von bislang 10 Prozent auf rund 12 Prozent, bei einer EBIT-Marge von 8-10 Prozent vor Sondereffekten

Die SYZYGY GROUP hat in den ersten 6 Monaten (Januar bis Juni) des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse von EUR 34,4 Mio. erzielt, was einer Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) beläuft sich auf EUR 3,1 Mio., was einer EBIT-Marge von 9 Prozent entspricht. Alle operativen Einheiten der SYZYGY GROUP haben zum Wachstum beigetragen.

Im Segment Deutschland sind die Umsatzerlöse deutlich um 15 Prozent auf EUR 27,2 Mio. gestiegen, mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent. Der Umsatzanteil in diesem Kernmarkt beträgt damit rund 79 Prozent.

Die Entwicklung der internationalen Gesellschaften verlief ebenfalls sehr positiv. In Großbritannien legte der Umsatz um rund 5 Prozent auf EUR 4,5 Mio. zu, bei einer operativen Profitabilität von 13 Prozent. Die Auslandsmärkte Polen und USA sind bei den Erlösen dynamisch gewachsen - um 26 Prozent auf EUR 3,6 Mio., bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent.

Aufgrund dieser positiven Entwicklung hebt die SYZYGY GROUP ihre Umsatzprognose an und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 12 Prozent (vorher 10 Prozent). Das über Plan liegende Wachstum führt zu höheren Investitionen für Neueinstellungen und für die Anpassung der Organisation. Dies wird sich im 2. Halbjahr vorübergehend auf das operative Ergebnis auswirken. Daher erwartet der Vorstand nun für das Gesamtjahr 2022 eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von 8 bis 10 Prozent anstelle der bisher angestrebten 10 Prozent.

Das Finanzergebnis war im 1. Halbjahr mit EUR -0,6 Mio. negativ, so dass das Konzernergebnis in diesem Zeitraum nach Abzug von Steuern bei ca. EUR 1,9 Mio. liegt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,13.

Ausblick

Die SYZYGY GROUP erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2022 ein Umsatzwachstum von rund 12 Prozent sowie eine EBIT-Marge in einem Korridor von 8-10 Prozent vor Sondereffekten.

"Der Digitalisierungsschub hält in allen relevanten Wirtschaftsbereichen unvermindert an. Dabei kommt es immer mehr auf die Qualität der digitalen Erlebnisse an. Hier sehen wir unsere Kernkompetenzen. Entsprechend konnte sich unsere Gruppe mit ihren Leistungen und Kundenlösungen erneut gut positionieren und ihre Marktstellung ausbauen", sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY GROUP.

In TEUR Q2-2022 Q2-2021 Veränd. H1-2022 H1-2021 Veränd. Umsatzerlöse 17.321 14.977 16% 34.369 30.037 14% EBIT 1.477 1.534 -4% 3.104 3.100 0% EBIT-Marge 8,5% 10,2 % -1,7pp 9,0% 10,3% -1,3pp Finanzergebnis -508 -235 116% -643 -394 63% Periodenergebnis vor Steuern 969 1.299 -25% 2.461 2.706 -9% Konzernergebnis 787 1.027 -23% 1.876 2.097 -11% Gewinn/Aktie (EUR) 0,05 0,07 -29% 0,13 0,15 -13%

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. Juni 2022 ist ab dem 29. Juli 2022 unter www.syzygy-group.net/investors ( http://www.syzygy-group.net/investors ) abrufbar.

Über die SYZYGY GROUP

In der SYZYGY GROUP beschäftigen sich rund 600 Spezialist:innen mit Digitalisierung. Zusammen schaffen wir nachhaltige Kundenbeziehungen durch bessere digitale Erlebnisse. Die SYZYGY GROUP wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Zur SYZYGY GROUP gehören der Beratungs- und Umsetzungspartner für Transformation in Marketing und Vertrieb SYZYGY, der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, der VR-Spezialist SYZYGY Xrealities, die Strategieberatung diffferent und das Design Studio Ars Thanea.

Die SYZYGY GROUP und ihre Einheiten betreuen Marken wie BMW, Bosch, Bundespresseamt, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deliveroo, Eucerin, Frankfurter Buchmesse, Fisker, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, MINI Deutschland, mobile.de, o2, PayPal, Porsche, Volkswagen, Wempe und Wirex.

