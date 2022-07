Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors (AGI) zieht sich aus dem USA-Geschäft zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft habe daher den Transfer von Assets in Höhe von rund 101 Milliarden US-Dollar (98,8 Mrd. Euro), wovon mehr als zwei Drittel für AGI-Kunden außerhalb der USA gemanagt würden, sowie ihres US-Investmentteams zu Voya Investment Management (Voya IM) abgeschlossen. Das schreibe die Allianz-Tochter in einer Pressemitteilung. Der Transfer sei Teil einer im Mai verkündeten und im Juni besiegelten Kooperation zwischen beiden Unternehmen, die eine globale Vertriebsvereinbarung sowie eine 24-prozentige Beteiligung der Allianz Gruppe an Voya IM beinhalte. ...

